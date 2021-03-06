Газмановы признались, что бесплатно отдыхают на Мальдивах

В Сети Марина написала: «Навела порядок дома, в документах , книга ушла в печать ! Ура! Подготовила все для маминого праздника и сама в путь , отмечать свой ДР . Главный подарок для меня это путешествие! Говорят, как встретишь год , так и проведешь... На Новый Год поступило приглашение от друзей полететь на Карибы , потом запланированная поездка на Мальдивы . И вот опять ВСЕЛЕНСКОЕ ЧУДО. Два прекрасных острова на Мальдивах пригласили нас посетить райские атоллы и рассказать о них ! Спасибо Олегу @oleggazmanov, что он снимает такие прекрасные видео о путешествиях , вот и результат ! Кто откажется от такого приглашения . Только не мы . Собрали чемоданы и уже летим !».