Газманов сделал жене роскошный подарок на фоне слухов о ее неверности

Однако Марина выложила неоднозначное видео с Газмановым, сделанное уже во время их полета. На кадрах видно, что в самолете артист не проводил время с женой, а играл в планшет.

«Олег занят...» — написала Марина.

Многие посчитали, что из-за недостатка внимания мужа Марина решила вызвать его ревность с помощью другого мужчины. Но, судя по всему, это не очень помогло.

Напомним, что Марина и Олег Газмановы женаты с 2003 года. Пара воспитывает общую дочь Марианну, а также сына Марины от первого брака Филиппа, которого певец усыновил еще в младенчестве. Настоящий отец мальчика Вячеслав Мавроди на момент его рождения находился в тюрьме. У Олега также есть старший сын Родион от первого брака с Ириной Газмановой.