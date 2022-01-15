Газманов сделал жене роскошный подарок на фоне слухов о ее неверности
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Пока супруг Марины находился в Красной Поляне на отдыхе, 52-летняя женщина опубликовала на своей странице в Instagram видео страстного танца с молодым и подтянутым мужчиной. Пользователи сразу заподозрили писательницу в измене артисту.
Сам композитор никак не прокомментировал поведение супруги, а, наоборот, вернувшись из своего одиночного отпуска, отправился с любимой на Мальдивские острова.
Однако Марина выложила неоднозначное видео с Газмановым, сделанное уже во время их полета. На кадрах видно, что в самолете артист не проводил время с женой, а играл в планшет.
«Олег занят...» — написала Марина.
Многие посчитали, что из-за недостатка внимания мужа Марина решила вызвать его ревность с помощью другого мужчины. Но, судя по всему, это не очень помогло.
Напомним, что Марина и Олег Газмановы женаты с 2003 года. Пара воспитывает общую дочь Марианну, а также сына Марины от первого брака Филиппа, которого певец усыновил еще в младенчестве. Настоящий отец мальчика Вячеслав Мавроди на момент его рождения находился в тюрьме. У Олега также есть старший сын Родион от первого брака с Ириной Газмановой.
Фото: Instagram