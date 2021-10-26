Россияне выбрали самых популярных певцов 2021 года — и Моргенштерна среди них нет

Лучшей исполнительницей признана Полина Гагарина, набравшая 17% голосов. За ней следует Пелагея с отрывом в 4%. По 7% голосов получили Елена Ваенга, Zivert, София Ротару и Валерия.

Важно отметить, что мнения россиян отличаются в зависимости от возраста и местоположения. «Гагарина пользуется наибольшей популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея — среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и у старшего поколения (17%), а Zivert — среди молодежи (11-15%) и жителей городов от 500 до 950 тыс. жителей (13%)», — сообщает источник.

Олег Газманов наиболее популярен среди людей старше 60-ти лет, а Баста среди молодежи. Лазарев пользуется авторитетом среди молодых женщин 18-24 лет из небольших городов, населением около 100 тысяч человек. В опросе принимали участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет.