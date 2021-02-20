Гарри Поттер и Фродо из «Властелина колец» рассказали, почему их путают поклонники

Несмотря на то, что журналисты неоднократно писали о том, что «Гарри Поттер» и «Властелин колец» конкурировали, артисты никогда не чувствовали ничего подобного. Многие зрители принимали актеров друг за друга. По мнению Рэдклиффа, они действительно оба «невысокие, бледные голубоглазые шатены», но не похожи.

Исполнитель роли Гарри Поттера уточнил, что благодаря фильму вовремя понял то, чем бы хотел заниматься. Он признался, что стыдится некоторых своих сцен в ранних работах. Актер считает, что роль в одном из самых знаменитых фильмов принесла успех и дала ему финансовую независимость. Самыми сложными он считает сцены в четвертом фильме, на их производство ушло шесть недель, ежедневно съемочная группа успевала снять лишь десять секунд.

Элайджа Вуд признался, что его профессия дает шанс получить «безумный жизненный опыт». Сложнее всего ему далась сцена в башне Кирит Унгол из «Возвращения короля». Он подчеркнул, что трилогию создавали не в хронологическом порядке, а исходя от местности или доступности актеров.

Журналисты поинтересовались, что Рэдклифф думает о «Властелине колец», а Вуд о «Гарри Поттере». Оба признались, что восхищаются работой друг друга. Рэдклифф увидел «Властелина колец» на специальном показе, а Вуд посмотрел «Гарри Поттера» на Рождество.

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