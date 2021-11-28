Принц Гарри обновил обручальное кольцо Меган Маркл в честь годовщины помолвки
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Фото: Getty Images
Тогда, в 2017 году, саду Кенсингтонского дворца Гарри официально предложил Меган стать его женой. Взгляды репортеров и камеры фотографов были, конечно, направлены на ювелирное украшение, подаренное внуком королевы. Кольцо было создано по дизайну Гарри и состояло из желтого золота с тремя бриллиантами. Два из них были из коллекции принцессы Дианы и один привезен лично принцем из Ботсваны.
«Кольцо, очевидно, из желтого золота, потому что это ее любимое золото, главный камень я привез из Ботсваны, а маленькие бриллианты по обе стороны — из ювелирной коллекции моей матери, чтобы убедиться, что она с нами вместе в этом сумасшедшем путешествии», — говорил Гарри.
Фото: Getty Images
Но сейчас на руке Меган красуется явно видоизмененное украшение. Принц решил обновить изделие, сделав золотую часть тоньше, но оставив камни нетронутыми.
Когда именно произошел редизайн украшения — неизвестно, но на поздних сроках беременности Маркл не могла носить кольцо, возможно это тоже стало причиной для его обновления.
Супруга принца и мать двоих детей уже публично появлялась с новым ювелирным подарком. Недавно Меган и Гарри посетили гала-концерт Salute To Freedom, а также герцогиня была гостьей шоу Эллен Дедженерес.
Фото и видео: Global Look Press, Getty Images, Picture-alliance