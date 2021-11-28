Принц Гарри обновил обручальное кольцо Меган Маркл в честь годовщины помолвки

Тогда, в 2017 году, саду Кенсингтонского дворца Гарри официально предложил Меган стать его женой. Взгляды репортеров и камеры фотографов были, конечно, направлены на ювелирное украшение, подаренное внуком королевы. Кольцо было создано по дизайну Гарри и состояло из желтого золота с тремя бриллиантами. Два из них были из коллекции принцессы Дианы и один привезен лично принцем из Ботсваны.

«Кольцо, очевидно, из желтого золота, потому что это ее любимое золото, главный камень я привез из Ботсваны, а маленькие бриллианты по обе стороны — из ювелирной коллекции моей матери, чтобы убедиться, что она с нами вместе в этом сумасшедшем путешествии», — говорил Гарри.