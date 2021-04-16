Гарри и Уильяма «разделят» на похоронах: как родственники встретили опального принца

17 апреля в Британии пройдут похороны принца Филиппа, на который приехал его внук, принц Гарри, ранее сделавший отношения в королевской семье по меньшей мере напряженными. Как пишет Daily Mail, уже назревают небольшие неприятности. Так, королева Елизавета запретила своим внукам, Гарри и Уильяму, рядом идти за гробом.

«Стало известно, что королева будет путешествовать в похоронном кортеже на государственном Бентли. Гарри не будет идти рядом с Уильямом…Герцог Кембриджский и герцог Сассекский… будут разделены кузеном Питером Филлипсом, когда они пройдут в очереди за гробом своего деда. Когда гроб перенесут в часовню, Уильям будет двигаться впереди брата», – говорит источник издания.

Кроме того, принц Эндрю и принц Гарри останутся униформы, которая укажет на их почетные титулы. Оба попали в опалу – первый отказался от королевских привилегий из-за скандала с изнасилованием несовершеннолетней, а второго уволили из британской армии.

После скандального интервью отношения Гарри с родственниками стали, по меньшей мере, напряженными. Судя по всему, хуже всего дело оказалось с Уильямом. Братья и раньше не всегда ладили – в их отношениях было много недопонимания. К скандалу с Меган Маркл Уильям отнесся с большим неудовольствием. Они поссорились еще после решения Гарри отказаться от королевских обязанностей, а после интервью их отношения и вовсе обострились.

Уильям посчитал, что Гарри не имел права выносить конфликты семьи на всеобщее обозрение. И после возвращения принца в Британию, продуктивного разговора с братом, как сообщают журналисты, не вышло.

Помирить братьев пытается Кейт Миддлтон, жена Уильяма, напоминая им, что сейчас не время для конфликтов.

Самой Кейт во время интервью тоже досталось – Меган заявила, что Миддлтон довела ее до слез и срывалась на нее.

«Они знают, что в субботу не они будут в центре внимания. Они должны почтить память дедушки и поддержать бабушку, — рассказал источник The Daily Telegraph. — Они хотят провести время всей семьей и хотя бы один раз собраться в одном часовом поясе. Все внимание сосредоточено на королеве. Без исключений. Единая семья».

Как встретила Гарри королева, не уточняется – однако, по сообщениям журналистов, она с пониманием отнеслась к решению Гарри оставить беременную на последних сроках Меган дома.

Однако в королевской семье нашлись те, кто был по-настоящему рад видеть Гарри. Первым, кого он навестил по прибытию, была его кузина принцесса Евгения.

Как рассказывают журналистам близкие к семье источники, Гарри и Евгения всегда дружили и были очень близки. Принцесса тепло встретила Гарри, а он познакомился с ее сыном, который недавно появился на свет.

У Гарри и Евгении действительно много общего – их обоих чаще других замечают за нарушением королевских традиций. Так, Евгения первая из всей королевской семье обзавелась личным Instagram – у остальных членов семьи, включая Меган Маркл, их нет.

Острее всего на ситуацию с Меган отреагировала дочь Елизаветы II, принцесса Анна. В СМИ появились сообщения о том, что расистские высказывания, л которых говорила Меган – якобы рассуждения о том, насколько темная кожа будет у сына Меган и Гарри, принадлежали именно ей.

Заступилась за мать дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл, которая сама недавно в третий раз стала мамой. Зара тоже недолюбливает жену принца Гарри, и резко попросила Маркл оставить принцессу Анну в покое.