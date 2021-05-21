Принцы Гарри и Уильям прокомментировали расследование о скандальном интервью принцессы Дианы

Сегодня вышло официальное заявление от братьев Уильяма и Гарри, в котором они высказались по поводу расследования судьей лордом Дайсоном интервью их матери принцессы Дианы. За 2 года до своего ухода из жизни Леди Ди пообщалась с журналистом BBC Мартином Баширом. Высказывания, которые прозвучали из уст принцессы Уэльской, были достаточно откровенны и не понравились королевскому двору. В интервью Диана прокомментировала не только свою социальную жизнь, но и личную. Она рассказала об изменах мужа с Камиллой Паркер-Боулз, о своем романе с сыном Египетского миллиардера и открыла завесу тайн об отношениях между членами королевской семьи.

В суде выяснилось, что журналист путем мошенничества заполучил интервью с Дианой, подделав документы. А во время самого общения с принцессой действовал «обманным способом».

Принц Уильям первый выступил с официальным заявлением с благодарностью к судье и назвал эту ситуацию ошибкой BBC. «Я хотел бы поблагодарить лорда Дайсона и его команду за расследование. Отрадно, что BBC полностью принимает выводы, сделанные судьей, которые чрезвычайно беспокоят сотрудников компании. Речь о лжи и подделывании документов, чтобы получить интервью с моей матерью, и ее ложных заявлениях о королевской семье, сделанных в момент игры на ее страхах. Ее паранойя подпитывалась прискорбной некомпетентностью BBC в ходе рассмотрения жалоб и опасений по поводу программы. Свою роль в этом сыграли и уклончивые сообщения средств массовой информации — они скрывали то, что знали из своего внутреннего расследования.

Я считаю, что обманный способ, которым было добыто это интервью, сильно повлиял на то, что сказала моя мать. Эта беседа ухудшила отношения моих родителей и причинила огромную боль множеству других людей. Мне невыразимо грустно сознавать, что неудача BBC в значительной степени поспособствовала возникновению страхов, паранойи и изоляции: я помню это из последних лет, проведенных рядом с мамой. Но больше всего печалит, что BBC не провела должного расследования по поводу опасений, которые моя мама высказала еще в 1995 году. Тогда она знала бы, что ее обманули. Ее подвел не только журналист-мошенник, но и руководители BBC, которые закрывали на это глаза и не задавали нужных вопросов», — заявил герцог Кембриджский.

Следом за старшим братом комментарий выпустил Гарри. Бывший член королевского двора тоже отметил, что подобное поведение со стороны работников прессы разрушили жизнь его матери. «Наша мать была невероятной женщиной, которая посвятила свою жизнь служению народу и стране. Она была стойкой, храброй и, без сомнения, честной. Последствия эксплуатации и неэтичных способов работы в конечном счете лишили ее жизни. Спасибо тем, кто принял ту или иную форму ответственности. Однако меня беспокоит то, что подобные практики широко распространены и сегодня. Наша мать погибла из-за этого, и ничего с того момента не изменилось. Защищая ее наследие, мы отстаиваем ее честь. Давайте вспомним, какой она была и за что выступала», — высказался Гарри.