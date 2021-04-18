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Гарри и принц Уильям помирились благодаря Кейт Миддлтон

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Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Фото: Global Look Press

Братья не виделись около года и смогли провести время вместе на похоронах принца Филиппа.

17 апреля в Виндзорском замке состоялись похороны герцога Эдинбургского. Младший внук королевы Гарри прилетел из США в Англию впервые после интервью Опре Уифри, которое наделало немало шума в Великобритании.

На самой церемонии братья находились порознь друг от друга, это было решение королевы. Но позже им удалось поговорить, благодаря супруге Уильяма герцогине Кембриджской.

После официальной церемонии прощания присутствовавшие последовали к своим автомобилям. Принц Уильям вел беседу с епископом Дэвидом Коннером, а в этот момент позади него шла Кейт вместе с Гарри. Позже, как заметили очевидцы, принц обратился к жене, а Гарри завел диалог с епископом. Спустя еще немного времени родственники остались втроем. В этот момент Кейт Миддлтон обратилась к графине Уэссексской, решив оставить братьев наедине. Тем самым не оставив им шанса избежать разговора. Гарри и Уильям проследовали до автомобилей держась рядом. Между внуками королевы Елизаветы II не чувствовалось напряжения. Возможно, этот толчок и станет основным в налаживании отношений между родственниками.

Фото: Global Look Press

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