Гарри и Меган лишили сына Арчи королевского титула — почему герцоги пошли на такой шаг
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Фото: Picture-alliance
Оказывается, что Меган и Гарри решили отказаться от титула для своего сына из-за того, что его могут дразнить в школе. Мальчик не должен чувствовать себя не таким, как все, уверены супруги.
«Арчи мог стать графом Дамбартоном, это достаточно почетный титул. Однако Гарри и Меган отказались от него, потому что считают, что слово dumb (в переводе на русский язык "тупой") в слове Dumbarton станет поводом для издевательств, когда Арчи пойдет в школу», — рассказал королевский эксперт Эндрю Мортон Us Weekly.
Гарри и Меган очень трепетно относятся к своему новому имиджу «сбежавших из дворца». Супруги оберегают свою семью и детей от посторонних глаз и предпочитают тихую жизнь частым светским выходам, в отличие от брата Гарри принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.
Также пара уверена, что когда Арчи вырастет, он сам сможет сделать выбор в пользу своего титула или против него.
«Они прекрасно знают, что пока принц Чарльз не займет королевский трон, у их детей нет никаких шансов получить титул принца или принцессы. Поскольку они достаются лишь детям или внукам монарха. Арчи же пока что остается правнуком правящего государя», — добавил Мортон.
Фото и видео: Picture-alliance