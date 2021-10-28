Гарри и Меган лишили сына Арчи королевского титула — почему герцоги пошли на такой шаг

«Арчи мог стать графом Дамбартоном, это достаточно почетный титул. Однако Гарри и Меган отказались от него, потому что считают, что слово dumb (в переводе на русский язык "тупой") в слове Dumbarton станет поводом для издевательств, когда Арчи пойдет в школу», — рассказал королевский эксперт Эндрю Мортон Us Weekly.

Гарри и Меган очень трепетно относятся к своему новому имиджу «сбежавших из дворца». Супруги оберегают свою семью и детей от посторонних глаз и предпочитают тихую жизнь частым светским выходам, в отличие от брата Гарри принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

Также пара уверена, что когда Арчи вырастет, он сам сможет сделать выбор в пользу своего титула или против него.

«Они прекрасно знают, что пока принц Чарльз не займет королевский трон, у их детей нет никаких шансов получить титул принца или принцессы. Поскольку они достаются лишь детям или внукам монарха. Арчи же пока что остается правнуком правящего государя», — добавил Мортон.