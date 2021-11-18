Дети и младший внук Аллы Пугачевой устроили зажигательный домашний концерт — милое видео

23-летний Дени Байсаров редкий гость на просторах Instagram, он не часто делится личными фотографиями и почти никогда не появляется на снимках в компании своих родственников. Однако это не означает, что молодой человек пренебрегает семейными встречами. Одну из таких удалось запечатлеть его «дедушке» Максиму Галкину.

Юморист опубликовал в своем личном Instagram-аккаунте строиз, на которой видно, как его 8-летние дети счастливо приветствуют посетившего их гостя. «Дени заехал! У детей радость!» — комментирует произошедшее Максим Галкин.