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Дети и младший внук Аллы Пугачевой устроили зажигательный домашний концерт — милое видео

45-летний юморист Максим Галкин поделился видеороликом, на котором запечатлел момент семейной встречи двойняшек с посетившим их «племянником».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дени Байсаров и Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @dennyartview

23-летний Дени Байсаров редкий гость на просторах Instagram, он не часто делится личными фотографиями и почти никогда не появляется на снимках в компании своих родственников. Однако это не означает, что молодой человек пренебрегает семейными встречами. Одну из таких удалось запечатлеть его «дедушке» Максиму Галкину.

Юморист опубликовал в своем личном Instagram-аккаунте строиз, на которой видно, как его 8-летние дети счастливо приветствуют посетившего их гостя. «Дени заехал! У детей радость!» — комментирует произошедшее Максим Галкин.

На видеоролике видно, что встреча вызвала небывалый восторг у всех ее участников. Гарри и Лиза хором распевают песню группы «Браво» — «Заполярный Твист», в то время как Дени расплывается в счастливой улыбке от этой картины.

Пока маленькая Лиза старательно исполняет музыкальную композицию и в такт словам сосредоточенно жестикулирует руками и зажигательно пританцовывает, ее родной брат кружится, словно на карусели, запрыгнув на спину к сыну Кристины Орбакайте.

Фото: Instagram

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