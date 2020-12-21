Гарри и Лиза Галкины прокатились с горки на животах и умилили подписчиков

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, не любят сидеть на месте и всегда активно проводят время. Сегодня они устроили веселые катания с горки, предположительно во дворе собственного дома.

Дети облюбовали удобный склон и начали кататься. Лиза и Гарри обошлись без каталок и санок — с горки они съезжают прямо на животах. Забавное видео в своем Instagram опубликовал их папа, Максим Галкин, в своем сториз.

Позже Галкин также сделал публикацию с фотографией Гарри, которая вызвала огромный восторг у его подписчиков, — они отметили, что мальчик очень красивый и похож на папу и маму: