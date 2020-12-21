Гарри и Лиза Галкины прокатились с горки на животах и умилили подписчиков
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, не любят сидеть на месте и всегда активно проводят время. Сегодня они устроили веселые катания с горки, предположительно во дворе собственного дома.
Дети облюбовали удобный склон и начали кататься. Лиза и Гарри обошлись без каталок и санок — с горки они съезжают прямо на животах. Забавное видео в своем Instagram опубликовал их папа, Максим Галкин, в своем сториз.
Позже Галкин также сделал публикацию с фотографией Гарри, которая вызвала огромный восторг у его подписчиков, — они отметили, что мальчик очень красивый и похож на папу и маму:
«Копия, Алла+Максим!», «Какой осознанный взгляд!», «Красивый мальчик, я вообще в восторге от ваших Лизы и Гарри, такие умные, воспитанные, не избалованные, умненькие, приятно всегда смотреть», «Такой мальчик! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!», «Меняется. И глаза будто темнее стали», «Папина копия!», «Красивый парень. Есть в кого! Родители красивые!», «Красавчик! Папин сынок!», «Какой умный и пронзительный взгляд».
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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