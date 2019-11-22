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Гарик Харламов устроил горячие танцы с Глюк’oZой на съемках ее нового клипа

Глюк’oZа и Гарик Харламов сыграли пару на дискотеке.

В эту пятницу, 22 ноября, состоялась премьера нового клипа Глюк’oZы «Танцевач». Главную роль в нем сыграл супруг Кристины Асмус, шоумен Гарик Харламов.

«Я всегда за свободу в движениях и за самовыражение. Часто наблюдала за людьми на вечеринках, за их отчасти скованными образами, и считаю, что нужно уметь отдыхать по-настоящему, если душа просит танцевать — нужно вставать и зажигать», — прокомментировала певица. — «У меня не было сомнений: только Гарик может по-настоящему и ярко сыграть эту роль».

Именно танцами — безудержными и «с душой» — они занялись с Гариком в клипе. «Звучит невероятно, но я там танцую», — написал в блоге артист.

«Это шедевр», «Щас начнется "Харламов изменяет Асмус с Глюкозой, после постельной сцены в кино"», «На Дикаприо похож», «Интересно Мэт Деймон в курсе что он в русских клипах снимается?», «Ты тоже заразился у Пирожкова))))», «Круто!!! Желаю многомиллионных просмотров», — обсуждают поклонники.

Фото и видео: instagram

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