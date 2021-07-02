Галкин, Пугачева и другие: как выглядели звезды в молодости до прихода популярности
На днях фотографией в 16 лет поделилась актриса Кристина Асмус — она в шутку отметила, что с тех пор выглядит стройнее, а себя в юности сравнила с хомячком.
Максим Галкин тоже любит выкладывать архивные фото — например, себя совсем молодого, когда его имя не было известно практически каждому жителю нашей страны.
Алла Пугачева, опубликовав раннее фото, напомнила своим поклонникам, что всегда была красавицей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @asmuskristina
Филипп Киркоров показал архивное фото с мамой, на которую он очень похож, — его поклонники сразу вспомнили горячего молодого певца, который сводил с ума поклонниц.
Кадр с совсем молодой Ксенией Собчак выложила Наташа Королева — на тот момент сама еще очень молодая, но, несмотря на это, вполне себе звезда.
Анна Семенович представила поклонникам видео — совсем юная фигуристка, еще не певица, скользит по льду со своим партнером. Оказалось, что не все из ее поклонников знали, что свою карьеру она начинала совсем в другой сфере.
А молодую певицу Валерию на архивном фото оказалось и вовсе не узнать — как заметили ее подписчики, звезда сейчас совсем другой человек.
Фото: Instagram Кристины Асмус, Наташи Королевой, Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Валерии, Филиппа Киркорова
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