Галкин, Пугачева и другие: как выглядели звезды в молодости до прихода популярности

На днях фотографией в 16 лет поделилась актриса Кристина Асмус — она в шутку отметила, что с тех пор выглядит стройнее, а себя в юности сравнила с хомячком.

Максим Галкин тоже любит выкладывать архивные фото — например, себя совсем молодого, когда его имя не было известно практически каждому жителю нашей страны.

Алла Пугачева, опубликовав раннее фото, напомнила своим поклонникам, что всегда была красавицей.