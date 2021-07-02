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Галкин, Пугачева и другие: как выглядели звезды в молодости до прихода популярности

Поклонникам известных людей всегда интересно, как они выглядели в детстве и в молодости, до начала карьеры. Фанаты обожают сравнивать, как знаменитости выглядят сейчас и как они изменились.
Галкин, Пугачева и другие: как выглядели звезды в молодости до прихода популярности

На днях фотографией в 16 лет поделилась актриса Кристина Асмус — она в шутку отметила, что с тех пор выглядит стройнее, а себя в юности сравнила с хомячком.

Максим Галкин тоже любит выкладывать архивные фото — например, себя совсем молодого, когда его имя не было известно практически каждому жителю нашей страны.

Алла Пугачева, опубликовав раннее фото, напомнила своим поклонникам, что всегда была красавицей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус в 16 лет

Фото: @asmuskristina

Филипп Киркоров показал архивное фото с мамой, на которую он очень похож, — его поклонники сразу вспомнили горячего молодого певца, который сводил с ума поклонниц.

Кадр с совсем молодой Ксенией Собчак выложила Наташа Королева — на тот момент сама еще очень молодая, но, несмотря на это, вполне себе звезда.

Анна Семенович представила поклонникам видео — совсем юная фигуристка, еще не певица, скользит по льду со своим партнером. Оказалось, что не все из ее поклонников знали, что свою карьеру она начинала совсем в другой сфере.

А молодую певицу Валерию на архивном фото оказалось и вовсе не узнать — как заметили ее подписчики, звезда сейчас совсем другой человек.

Фото: Instagram Кристины Асмус, Наташи Королевой, Максима Галкина, Аллы Пугачевой, Валерии, Филиппа Киркорова

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