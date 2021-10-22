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Галкин признался в любви к деньгам: «Если миллионы предлагают, то граней нет вообще»

45-летний артист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал, что готов на многое ради хорошего гонорара. В недавнем выпуске шоу «Музыкалити» юморист поспорил с актером Никитой Джигурдой, на что тот готов ради денег. Оказалось, что Максим менее привередлив в выборе работы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин

Фото: @maxgalkinru/Instagram

Джигурда рассказал, что ему предлагают огромные деньги за выступления на странных мероприятиях, но он даже не планирует соглашаться: «Недостаток сегодняшней культуры, что вы за бабки можете делать все, что угодно. А у меня есть та грань, которую я не переступлю».

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На что Галкин намекнул, что хороший гонорар имеет для него вес: «Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу».

Артист берет за свои услуги приличные деньги. По неофициальной информации, пригласить на корпоратив юмориста хозяину мероприятия обойдется от 50 до 100 тысяч евро. Не удивительно, ведь обслуживание замка в Подмосковье, в котором Галкин проживает со своей супругой и двумя детьми, обходится, по слухам, в около 1,5 миллиона рублей в месяц, сообщает StarHit.

Фото и видео: Instagram