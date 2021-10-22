Галкин признался в любви к деньгам: «Если миллионы предлагают, то граней нет вообще»

На что Галкин намекнул, что хороший гонорар имеет для него вес: «Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу».

Артист берет за свои услуги приличные деньги. По неофициальной информации, пригласить на корпоратив юмориста хозяину мероприятия обойдется от 50 до 100 тысяч евро. Не удивительно, ведь обслуживание замка в Подмосковье, в котором Галкин проживает со своей супругой и двумя детьми, обходится, по слухам, в около 1,5 миллиона рублей в месяц, сообщает StarHit.