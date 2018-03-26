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Галкин, Бабкина, Жасмин и другие знаменитости поздравили Буйнова с днем рождения

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Фото из Instagram Олеси Судзиловской
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На днях Александр Буйнов отметил 68-летие и пригласил звездных друзей на вечеринку.

Известный эстрадный исполнитель Александр Буйнов давно дружит с множеством коллег по шоу-бизнесу, и его знаменитые друзья с удовольствием пришли на вечеринку в честь 68-летия певца в одном из московских ресторанов.

Правда, одна из лучших подруг Александра — Алла Пугачева — на празднике быть не смогла, но поздравила приятеля в Instagram. За нее на мероприятии зажег муж Максим Галкин: он вместе с именниником, а также с Олегом Газмановым исполнил в караоке несколько хитов рок-группы Rammstein.

Вечеринка получилась веселой и душевной: гости пели, танцевали, фотографировались друг с другом, делали селфи и снимали прямые трансляции для своих подписчиков.

Фото: Instagram

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