Галкин, Бабкина, Жасмин и другие знаменитости поздравили Буйнова с днем рождения
На днях Александр Буйнов отметил 68-летие и пригласил звездных друзей на вечеринку.
Известный эстрадный исполнитель Александр Буйнов давно дружит с множеством коллег по шоу-бизнесу, и его знаменитые друзья с удовольствием пришли на вечеринку в честь 68-летия певца в одном из московских ресторанов.
Правда, одна из лучших подруг Александра — Алла Пугачева — на празднике быть не смогла, но поздравила приятеля в Instagram. За нее на мероприятии зажег муж Максим Галкин: он вместе с именниником, а также с Олегом Газмановым исполнил в караоке несколько хитов рок-группы Rammstein.
Вечеринка получилась веселой и душевной: гости пели, танцевали, фотографировались друг с другом, делали селфи и снимали прямые трансляции для своих подписчиков.
Фото: Instagram
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