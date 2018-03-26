Галкин, Бабкина, Жасмин и другие знаменитости поздравили Буйнова с днем рождения

Известный эстрадный исполнитель Александр Буйнов давно дружит с множеством коллег по шоу-бизнесу, и его знаменитые друзья с удовольствием пришли на вечеринку в честь 68-летия певца в одном из московских ресторанов.

Правда, одна из лучших подруг Александра — Алла Пугачева — на празднике быть не смогла, но поздравила приятеля в Instagram. За нее на мероприятии зажег муж Максим Галкин: он вместе с именниником, а также с Олегом Газмановым исполнил в караоке несколько хитов рок-группы Rammstein.