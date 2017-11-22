Юдашкина, Барановская и другие звезды оценили новую олимпийскую форму сборной России
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Минувшим вечером состоялась презентация новой формы для олимпийской сборной России
Анастасия Задорина и ее бренд Zasport представили коллекцию спортивной формы для российских спортсменов, которые отправятся в Пхёнчхан на Зимнюю Олимпиаду в 2018 году. Кроме того, дизайнер представила новую коллекцию casual-одежды.
Среди гостей мероприятия были замечены глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Роман Костомаров, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина, гимнастки Дина и Арина Аверины, теннисистка Светлана Кузнецова и другие. Многие представители шоу-бизнеса и модной сферы также оценили коллекцию: Анита Цой, Галина Юдашкина и Петр Максаков, Елизавета Минаева.
Стоит отметить, что грядущая Олимпиада станет первой в сотрудничестве бренда Анастасии Задориной и российской сборной. До 2017 года экипировку наших спортсменов разрабатывала компания Bosco di Ciliegi.
Фото: пресс-служба