Минувшим вечером состоялась презентация новой формы для олимпийской сборной России

Анастасия Задорина и ее бренд Zasport представили коллекцию спортивной формы для российских спортсменов, которые отправятся в Пхёнчхан на Зимнюю Олимпиаду в 2018 году. Кроме того, дизайнер представила новую коллекцию casual-одежды.

Дефиле

Среди гостей мероприятия были замечены глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Роман Костомаров, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина, гимнастки Дина и Арина Аверины, теннисистка Светлана Кузнецова и другие. Многие представители шоу-бизнеса и модной сферы также оценили коллекцию: Анита Цой, Галина Юдашкина и Петр Максаков, Елизавета Минаева.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и участники показа