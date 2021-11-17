Галина Безрук раскрыла подробности конфликта с мужем Андреем Алексеевым: «Ударил один раз»

В своем Instagram звезда актриса сериала «ИП Пирогова» сообщила о рукоприкладстве со стороны своего мужа — 28-летнего Артема Алексеева. Поклонники и коллеги переживали за девушку и желали лучшего исхода событий. И вот, спустя время, Галина дала публичное интервью в котором подробно рассказала о том, что же происходило внутри актерской семьи все это время.

Как заверяет Безрук, ее муж не поднимал на нее руку на постоянной основе, это был лишь единичный случай. «Он ударил один раз, после чего я написала обо всем в «Инстаграме». Есть домашнее насилие разного рода, но что касается рукоприкладства, это было в моей семье впервые, и думаю, что в последний раз», — рассказывает актриса в интервью порталу wday.ru.

Также актриса сериала «Отель Элеон» объяснила причину, по которой решила придать публичной огласке их супружеский конфликт и осветить его в социальных сетях. «Потому что боялась. Он мне угрожал. Когда приехали сотрудники полиции и сказали, что против семейного насилия сейчас нет никаких законов, я поняла, что мой единственный способ защититься — это рассказать через социальные сети. Если люди узнают, то тогда в следующий раз, возможно кто-то сможет мне помочь», — делится Галина.