Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина наслаждаются зимними забавами.

«Праздник к нам приходит! Снеговики в представлении наших детей. Лиза объяснила, что снеговик слева работает в ГИБДД и остановил на дороге чудище (снеговик справа)», — написал сегодня Максим в своем блоге.

Шоумен назвал творения своих детей «современным искусством», и подписчики согласились с ним. «Классные снеговики!!!», «Произведения искусства», «Вот и тыковка пригодилась», «Молодцы детки», «Оч креативные снеговики и мышление Лизы. Обббожаю ее», «Какая разумная малышка», «Фантазия супер. В папу», «Дети Ваши — это гениальные создания,не перестаем удивляться!» — хвалят они.

«Такие клевые-снеговики», «Снеговики уже видать отметили..», «Да они по ходу уже праздновать начали», «Чудище какое-то прям жалкое получилось, очень строгий наверное работник ГБДД попался», — шутят фолловеры.

Фото: instagram