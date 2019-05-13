Гай Ричи с женой, Уилл Смит и другие звезды представили новый фильм «Аладдин»

Новый художественный фильм Disney «Аладдин» Гая Ричи вдохновлен классическим анимационным приключением легендарной студии. Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным Аладдином, воришкой Абу, неунывающим Джинном, гордой принцессой Жасмин, коварным Джафаром и злобным попугаем Яго. Восточные краски, сложнейшие трюки, яркие приключения и юмор, знакомый многим с детства – на экранах с 23 мая.