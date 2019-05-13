Гай Ричи с женой, Уилл Смит и другие звезды представили новый фильм «Аладдин»

Гостей премьеры в столице Германии вместе с Гаем Ричи приветствовали композитор Алан Менкен, актеры Уилл Смит, Мена Массуд, Наоми Скотт, Навид Негабан и Нуман Аджар. Члены съемочной команды фильма позировали фотографам на фоне большой золотой лампы Аладдина, которого, к слову, сыграл Уилл Смит.
Фото: Пресс-служба
Новый художественный фильм Disney «Аладдин» Гая Ричи вдохновлен классическим анимационным приключением легендарной студии. Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным Аладдином, воришкой Абу, неунывающим Джинном, гордой принцессой Жасмин, коварным Джафаром и злобным попугаем Яго. Восточные краски, сложнейшие трюки, яркие приключения и юмор, знакомый многим с детства – на экранах с 23 мая.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: пресс-служба
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