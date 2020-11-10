Гагарина в зеркальном платье, Жасмин в наряде с разрезом до бедра и другие звезды на съемках шоу «LIVE в кайф»
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Телеканал «Муз-ТВ» проводит съемку третьего сезона проекта «LIVE в кайф». Шоу выходят в эфир каждую неделю, а зрителям достаются лучшие места — дома у телевизоров.
В «LIVE в кайф» уже приняли участие Ольга Бузова, давшая эксклюзивный концерт, а также ZIVERT, NILETTO и Даня Милохин.
В очередных съемках приняли участие Полина Гагарина, Дима Билан, Анита Цой, Жасмин, группа «Градусы», Миа Бойка.
Полина Гагарина для съемок выбрала облегающее зеркальное платье, в котором позировала фотографам, а позже появилась на сцене.
Певица Жасмин остановила свой выбор на длинном платье-плаще с высоким разрезом. Во время фотосессии артистка хвасталась стройными ногами. Завершили образ крупные украшения и туфли-лодочки на высокой шпильке.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Анита Цой появилась на сцене в длинном пышном платье асимметричного кроя. Из украшений певица выбрала крупные синие серьги, с которыми перекликался макияж Аниты.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
А чей наряд вам понравился больше?
Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru
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