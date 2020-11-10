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Гагарина в зеркальном платье, Жасмин в наряде с разрезом до бедра и другие звезды на съемках шоу «LIVE в кайф»

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Полина Гагарина

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

В 2020 году в условиях пандемии «Муз-ТВ» стал главным каналом, организующим живые концерты без зрителей (за исключением небольшой массовки у сцены). После шоу выходят в эфир, и поклонники живой музыки наслаждаются увиденным.

Телеканал «Муз-ТВ» проводит съемку третьего сезона проекта «LIVE в кайф». Шоу выходят в эфир каждую неделю, а зрителям достаются лучшие места — дома у телевизоров.

В «LIVE в кайф» уже приняли участие Ольга Бузова, давшая эксклюзивный концерт, а также ZIVERT, NILETTO и Даня Милохин.

В очередных съемках приняли участие Полина Гагарина, Дима Билан, Анита Цой, Жасмин, группа «Градусы», Миа Бойка.

Полина Гагарина для съемок выбрала облегающее зеркальное платье, в котором позировала фотографам, а позже появилась на сцене.

Певица Жасмин остановила свой выбор на длинном платье-плаще с высоким разрезом. Во время фотосессии артистка хвасталась стройными ногами. Завершили образ крупные украшения и туфли-лодочки на высокой шпильке.

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

Анита Цой появилась на сцене в длинном пышном платье асимметричного кроя. Из украшений певица выбрала крупные синие серьги, с которыми перекликался макияж Аниты.

Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru

А чей наряд вам понравился больше?

Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru

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