Гагарина в зеркальном платье, Жасмин в наряде с разрезом до бедра и другие звезды на съемках шоу «LIVE в кайф»

Телеканал «Муз-ТВ» проводит съемку третьего сезона проекта «LIVE в кайф». Шоу выходят в эфир каждую неделю, а зрителям достаются лучшие места — дома у телевизоров.

В «LIVE в кайф» уже приняли участие Ольга Бузова, давшая эксклюзивный концерт, а также ZIVERT, NILETTO и Даня Милохин.

В очередных съемках приняли участие Полина Гагарина, Дима Билан, Анита Цой, Жасмин, группа «Градусы», Миа Бойка.

Полина Гагарина для съемок выбрала облегающее зеркальное платье, в котором позировала фотографам, а позже появилась на сцене.

Певица Жасмин остановила свой выбор на длинном платье-плаще с высоким разрезом. Во время фотосессии артистка хвасталась стройными ногами. Завершили образ крупные украшения и туфли-лодочки на высокой шпильке.