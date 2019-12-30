Гагарина в сверкающем мини-платье, Хилькевич с экстремальным декольте и другие звезды на новогодней вечеринке
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
Гарик Харламов, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и другие звезды популярного развлекательного канала ТНТ собрали известных артистов на своем новогоднем огоньке.
Телеканал ТНТ приглашает своих зрителей 31 декабря на настоящую вечеринку в загородном доме. Тимати сыграет на губной гармошке, а Полина Гагарина – на трубе. Елена Темникова, Бари Алибасов, Андрей Бебуришвили посоревнуются в угадывании напитков, а Наталья Еприкян, Алексей Щербаков, Гарик Харламов и Роман Попов – в добивании песен.
Фото: Пресс-служба
Также будет много неожиданных дуэтов (например, Zivert&Иван Половинкин и Алсу&Демис Карибидис), звезд (Анна Хилькевич, Александр Ревва, Егор Крид, Ольга Бузова, Ольга Серябкина и многие другие) и, конечно, поздравлений.
Фото: пресс-служба
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