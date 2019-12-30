Гагарина в сверкающем мини-платье, Хилькевич с экстремальным декольте и другие звезды на новогодней вечеринке

Телеканал ТНТ приглашает своих зрителей 31 декабря на настоящую вечеринку в загородном доме. Тимати сыграет на губной гармошке, а Полина Гагарина – на трубе. Елена Темникова, Бари Алибасов, Андрей Бебуришвили посоревнуются в угадывании напитков, а Наталья Еприкян, Алексей Щербаков, Гарик Харламов и Роман Попов – в добивании песен.