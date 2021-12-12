Гагарина в образе невесты и Долина в ультра-мини на премии «Марка №1 в России»

Полина Гагарина, Лариса Долина, Алсу, Дима Билан, Анита Цой, Юля Савичева, Сергей Лазарев, Александр Буйнов и другие селебрити порадовали зрителей и фотографов своих присутствием.

Наставница шоу «Голос» и одна из самых востребованных артисток современности Полина Гагарина позировала в роскошной облегающем фигуру белом платье с пышными рукавами. Недавно разведенная певица будто снова примерила образ невесты, который, кстати, ей очень к лицу.

66-летняя народная артистка России Лариса Долина не перестает удивлять поклонников своим молодым внешним видом. Исполнительница хита «Погода в доме» появилась на премии в ультра-коротком платье серебристого оттенка, обнажив стройные ноги. Звезда дополнила наряд обилием колец на руках, крупными серьгами и красным маникюром.