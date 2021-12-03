Гагарина — в дерзком «огненном» комбезе, Artik — под руку с женой и другие звезды на премии «Виктория»
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
В числе первых гостей оказался Доминик Джокер, который пришел с супругой Катей Кокориной. По признанию певца, в этот Новый год он уже по традиции будет работать, а вот после праздников отправится с женой отдыхать.
Молодой и набирающий популярность артист Анатолий Цой тоже планирует работать в новогоднюю ночь. Правда, к этому он уже давно привык, ведь вот уже 16 год он встречает праздник не дома в кругу семьи, а на работе. Зато почти весь январь Анатолий планирует отдыхать и наслаждаться долгожданным отпуском.
На церемонии появилась и Наталья Гордиенко, которая в 2021 году представляла Молдову на международном конкурсе «Евровидение». Певица выбрала брючный комбинезон пудрового цвета с разрезами на рукавах, декорированными перьями. Образ дополнили легкие локоны и вечерний макияж.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
А вот для выступления Наталья выбрала белое мини-платье, главной деталью которого тоже стали перья. В беседе с журналистами Гордиенко рассказала, что планирует работать в праздники, ведь ее деятельность – это и есть отдых. Исполнительница также призналась, что с семьей всегда дважды отмечает Новый год, так как в Молдове другой часовой пояс.
Многие знаменитые девушки в этот вечер появились в платьях с перьями. Так, Марина Газманова выбрала черное платье с пышной юбкой, низ которой украшали перья. Ими были декорированы и рукава. Интересным образ был и благодаря сетчатой вуали и колготок со стразами.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Платье с перьями также выбрала Жасмин, которая с радостью позировала перед камерами. Артистка в черном полупрозрачном наряде, расшитом стразами и оголяющим плечи, выглядела очень эффектно.
Конечно же, самым долгожданным гостем был Филипп Киркоров, который признался, что эта премия очень важна для него, ведь у нее очень хорошее название. Викторией звали его маму, и это же имя носит дочь артиста Алла-Виктория, которой 2 декабря исполнилось 10 лет.
Король отечественной поп-музыки выбрал строгий черный наряд. Его плащ был расшит пайетками, а образ дополнили ботинки с золотыми мысами и трость.
Одним из последних на красной ковровой дорожке появился Игорь Крутой, основатель музыкальной премии «Виктория». Маэстро пришел на церемонию с женой Ольгой и младшей дочерью Александрой. Девушка выбрала полупрозрачный топ, расшитый стразами, классические черные брюки и меховую накидку.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Ведущими премии в этот раз стали рэпер ST и диктор Центрального телевидения Анна Шатилова, которая благодаря своему коллеге на протяжении всего вечера учила новые и модные слова. Концерт открыл Сергей Шнуров и группировка «Ленинград». Лидер коллектива исполнил песню «Если б я был султан» из знаменитой киноленты «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
В первой номинации «Певец года» победил Леонид Агутин, который признался, что за все творчество еще не получил награду в этой категории. «Дожил, наверное. Спасибо, я буду стараться», - отметил артист.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Однако в этот раз Агутин стал рекордсменом по количеству статуэток – он также победил в номинациях «Песня года» и «Композитор года».
А вот «Лучшей певицей года» стала Полина Гагарина, которая выбрала ярко-красный брючный комбинезон и шифоновую накидку такого же цвета. На сцене артистка исполнила одну из своих последних песен – «Вчера».
Фото: Макс Светский/Passion.ru
«Это безумно приятно, это безумно ответственно получать награду из рук своего любимого друга, потрясающего певца (Димы Билана), среди таких потрясающих номинанток, девчонок, своих дорогих коллег и подруг», - сказала Гагарина.
Статуэтку были рады получить Николай Басков и Любовь Успенская – они победили в номинации «Городской романс» с композицией «Большая любовь».
Фото: Макс Светский/Passion.ru
«Это первая песня, в которой я не плакала, а радовалась, потому что есть надежда на большую любовь. Когда я услышала стихи, я поняла, что у меня есть надежда. Может быть, у нас с тобой, Коля, есть надежда на большую любовь в 2022 году», - призналась Успенская. Кстати, певица, как всегда, облачилась в соблазнительный наряд – мини-платье, - который подчеркивал ее роскошную фигуру и стройные ноги.
Одной из обсуждаемых артисток стала и Лариса Долина, которая не только появилась в коротком платье, усыпанном стразами, но и исполнила новую новогоднюю песню с Димой Биланом и Николаем Басковым.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Награду также получили:
- Михаил Гуцериев – в номинации «Поэт года»
- Баста – в номинации «Хип-хоп-исполнитель года»
- Анна Нетребко – в номинации «Концерт года»
- Группа «Любэ» - в номинации «Саундтрек года»
- Филипп Киркоров – в номинации «Лучшее музыкальное видео года»
- Александр Зацепин – в специальной номинации «За неценимый вклад в российскую музыкальную культуру»
- Олег Газманов – в специальной номинации «За вклад в развитие отечественной музыки»
Фото: Макс Светский/Passion.ru