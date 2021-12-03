Гагарина — в дерзком «огненном» комбезе, Artik — под руку с женой и другие звезды на премии «Виктория»

В числе первых гостей оказался Доминик Джокер, который пришел с супругой Катей Кокориной. По признанию певца, в этот Новый год он уже по традиции будет работать, а вот после праздников отправится с женой отдыхать.

Молодой и набирающий популярность артист Анатолий Цой тоже планирует работать в новогоднюю ночь. Правда, к этому он уже давно привык, ведь вот уже 16 год он встречает праздник не дома в кругу семьи, а на работе. Зато почти весь январь Анатолий планирует отдыхать и наслаждаться долгожданным отпуском.