Гагарина в блестящем платье с высоким разрезом, Нюша в дерзком наряде и другие звезды на Дне знаний в Кремле

Телеканал «МУЗ-ТВ» организовал праздничный концерт в честь первого звонка, который прошел в самом сердце столицы, в Кремлевском дворце. Перед началом зажигательного шоу с участием именитых звезд российского шоу-бизнеса и начинающих артистов, в фойе школьников развлекали увлекательными мастер-классами, анимационными программами, играми и общением с героями любимых мультфильмов.

Одной из самых эффектных звезд концерта стала Нюша, появившаяся перед публикой в коротком топе и неоново-салатовых брюках с подвязками.