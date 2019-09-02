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Гагарина в блестящем платье с высоким разрезом, Нюша в дерзком наряде и другие звезды на Дне знаний в Кремле

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В Кремлевском дворце 1 сентября состоялся праздничный концерт «Первый звонок на МУЗ-ТВ. День знаний со звездами», на котором выступили многие звезды шоу-бизнеса.

Телеканал «МУЗ-ТВ» организовал праздничный концерт в честь первого звонка, который прошел в самом сердце столицы, в Кремлевском дворце. Перед началом зажигательного шоу с участием именитых звезд российского шоу-бизнеса и начинающих артистов, в фойе школьников развлекали увлекательными мастер-классами, анимационными программами, играми и общением с героями любимых мультфильмов.

Одной из самых эффектных звезд концерта стала Нюша, появившаяся перед публикой в коротком топе и неоново-салатовых брюках с подвязками.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Наталья Подольская выбрала более классический образ и продемонстрировала точеную фигуру в сверкающем платье с кружевными вставками. Вместе с певицей в Кремле появился ее 5-летний сын Артемий.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше знаменитостей, выступивших в Кремлевской дворце в честь Дня знаний, — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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