Гагарина пришла на гала-ужин в дерзком мини, а Лепс — с красавицей-женой

Премия «Виктория» учреждена поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым и композитором и продюсером Игорем Крутым. Препати премии стало ярким и радостным музыкальным и светским событием этого года, прошедшего под знаком коронавируса. Пообщаться с коллегами и журналистами приехали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, DAVA, Анита Цой и многие другие артисты.

Полина Гагарина появилась на мероприятии в клетчатом мини-платье и пиджаке такой же расцветки. Завершали образ высокие эффектные черные кожаные сапоги.

Григорий Лепс прибыл на вечеринку с супруогй Анной, нарядившейся в черный брючный костюм.