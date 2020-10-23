Гагарина пришла на гала-ужин в дерзком мини, а Лепс — с красавицей-женой
Фото: Пресс-служба
Премия «Виктория» учреждена поэтом и меценатом Михаилом Гуцериевым и композитором и продюсером Игорем Крутым. Препати премии стало ярким и радостным музыкальным и светским событием этого года, прошедшего под знаком коронавируса. Пообщаться с коллегами и журналистами приехали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, DAVA, Анита Цой и многие другие артисты.
Полина Гагарина появилась на мероприятии в клетчатом мини-платье и пиджаке такой же расцветки. Завершали образ высокие эффектные черные кожаные сапоги.
Григорий Лепс прибыл на вечеринку с супруогй Анной, нарядившейся в черный брючный костюм.
Фото: Пресс-служба
Алена Свиридова, как и всегда, отличилась необычным расслебленным образом. Черную футболку певица сочетала с широкими блестящими брюками.
Фото: Пресс-служба
По традиции, отличился Филипп Киркоров. Артист надел черный пиджак с рисунками в виде черепов, выложенных из стразов.
Фото: Пресс-служба
Самой скромной звездой мероприятия стала Зара, облачившаяся в закрытый пиджак и длинную юбку.
Фото: Пресс-служба
Президент премии, генеральный директор «ГПМ-радио» Юрий Костин обратился к коллегам с просьбой быть максимально объективными при голосовании и поблагодарил Михаила Гуцериева за его вклад в развитие музыкальной индустрии.
Голосование продлится до 22 ноября. Церемония награждения российской национальной музыкальной премии «Виктория» состоится 3 декабря на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Фото: пресс-релиз
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