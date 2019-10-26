Гагарина номер 2 и «плохиш» Шнуров: в эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

36-летний Максим Ларичев взял «Голос» упорством — участник в течение восьми лет пытался попасть в проект и, наконец-то, ему это удалось.

По итогам третьего выпуска все наставники набрали в свои команды еще по два участника. Лучшим наставником выпуска, по версии телезрителей, вновь стал Сергей Шнуров.

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