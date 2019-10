Гагарина номер 2 и «плохиш» Шнуров: в эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

Все меньше и меньше свободных мест остается в командах наставников нового, восьмого сезона главного вокального шоу страны «Голос». В пятницу, 25 октября, в эфир вышел третий выпуск этапа слепых прослушиваний. Его открывала Ирина Чувакова, зажегшая мощным исполнением бессмертного хита группы Queen — We Will Rock You. Как отметил Константин Меладзе, одним из первых нажавший красную кнопку, он уже продюсировал девушку с таким же голосом, а «сейчас она сидит здесь в красном платье». Пламенная речь мэтра не убедила участницу, поэтому она предпочла команду Сергея Шнурова.