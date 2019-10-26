Гагарина номер 2 и «плохиш» Шнуров: в эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
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Фото: кадр из программы
Все меньше и меньше свободных мест остается в командах наставников нового, восьмого сезона главного вокального шоу страны «Голос». В пятницу, 25 октября, в эфир вышел третий выпуск этапа слепых прослушиваний. Его открывала Ирина Чувакова, зажегшая мощным исполнением бессмертного хита группы Queen — We Will Rock You. Как отметил Константин Меладзе, одним из первых нажавший красную кнопку, он уже продюсировал девушку с таким же голосом, а «сейчас она сидит здесь в красном платье». Пламенная речь мэтра не убедила участницу, поэтому она предпочла команду Сергея Шнурова.
Зрителям запомнится надолго выступление 26-летней Ренаты Штифель из Киева, своим голосом развернувшей кресла всех наставников. «Я ждал этого голоса, если не пойдете ко мне в команду, то просто разобьете мне сердце», — заявил Константин Меладзе. После того, как Рената ушла за кулисы, Сергей Шнуров шутливо высказался о реакции своего «соседа» на выступление очаровательной киевлянки, вспомнив его супругу, певицу Веру Брежневу. Шутку подхватил Валерий Сюткин, представивший красавицу-блондинку со скалкой в руках, на что фронтмен группы «Ленинград» ответил, что вместо скалки может быть сковородка.
36-летний Максим Ларичев взял «Голос» упорством — участник в течение восьми лет пытался попасть в проект и, наконец-то, ему это удалось.
По итогам третьего выпуска все наставники набрали в свои команды еще по два участника. Лучшим наставником выпуска, по версии телезрителей, вновь стал Сергей Шнуров.
Следите за новыми выпусками шоу «Голос» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
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