Гагарина, Меладзе, Киркоров и другие знаменитости пообщаются со зрителями за кулисами шоу «Звезды Русского Радио»

Выступать на сцену выйдет более трех десятков звезд российской эстрады, в числе которых Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Полина Гагарина и многие другие! Но самое приятное, что все они не только исполнят любимые хиты, но и в продолжение прямого эфира будут взаимодействовать с залом и после – за кулисы пригласят зрителей, чтобы лично с ними окунуться в атмосферу, царящую на бэкстейдже.

Трансляция концерта состоится в эфире «Русского Радио», а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, а билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Фото: пресс-служба; Starface