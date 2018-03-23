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Гагарина, Меладзе, Киркоров и другие знаменитости пообщаются со зрителями за кулисами шоу «Звезды Русского Радио»

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Виктория Дайнеко на фестивале «Звезды Русского Радио»
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12 апреля на московской танцевальной площадке «Крокус Сити Холл» в рамках Большого весеннего фестиваля пройдет интерактивное шоу «Звезды Русского Радио», в котором звезды, ведущие и сами гости примут участие в прямом эфире.

Концерт будут вещать на всю страну, а атмосферу эфира создадут диджеи «Русского Радио» Антон Юрьев, Алексей Сигаев, Макс Орлов и другие. Звездными ведущими концерта станут Николай Басков и Елена Север.

Выступать на сцену выйдет более трех десятков звезд российской эстрады, в числе которых Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Полина Гагарина и многие другие! Но самое приятное, что все они не только исполнят любимые хиты, но и в продолжение прямого эфира будут взаимодействовать с залом и после – за кулисы пригласят зрителей, чтобы лично с ними окунуться в атмосферу, царящую на бэкстейдже.

Трансляция концерта состоится в эфире «Русского Радио», а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках, а билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Фото: пресс-служба; Starface

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