Гагарина, Лазарев, Варум, Королева и другие звезды зажгли на юбилее Варнавы
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Фото: Instagram
На днях участница шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава отметила юбилей. «35 лет, полет нормальный», — объявила она в блоге.
В честь этого события артистка устроила шумную вечеринку в одном из ресторанов Москвы, на которую были приглашены близкие и друзья. На сцену вышли Анжелика Варум, Теона Контридзе, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, а в зале веселились Наташа Королева, Надежда Сысоева, Надежда Ангарская, Евгений Бороденко, а также племянники звезды.
Под хиты, которые исполняли звездные друзья, Екатерина Варнава танцевала с бойфрендом, Константином Мякиньковым. Вот уже три года пара находится в статусе жениха и невесты, но пока не торопят события.
Фото и видео: instagram
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