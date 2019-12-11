Гагарина, Лазарев, Варум, Королева и другие звезды зажгли на юбилее Варнавы

В честь этого события артистка устроила шумную вечеринку в одном из ресторанов Москвы, на которую были приглашены близкие и друзья. На сцену вышли Анжелика Варум, Теона Контридзе, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, а в зале веселились Наташа Королева, Надежда Сысоева, Надежда Ангарская, Евгений Бороденко, а также племянники звезды.