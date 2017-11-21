Виктория Бекхэм поделилась детской фотографией.

Сегодня младшая сестра Виктории Бекхэм отмечала день рождения. В честь этого события экс-«перчинка» опубликовала снимок из семейного альбома, на котором она запечатлена с Луизой и их братом Кристианом.

«С днем рождения, Луиза Адамс! Мы все очень сильно тебя любим. Ты лучшая сестра, которую кто-либо из нас мог просить у самой чудесной мамы. Мы все очень гордимся тобой. Целуем», — написала она.

Долгое время Виктория Бэкхем предпочитала не показывать свои детские снимки и не фотографироваться улыбающейся, потому что считала, что не слишком хорошо выглядит на подобных кадрах. Но со временем звезда перестала столь критично относиться к своей внешности и позволила мужу показать, как она выглядит на «домашних» фотографиях.

В одной из наших подборок мы собрали 20 фото улыбающейся Виктории Бекхэм.

Фото: globallookpress, instagram