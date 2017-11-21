Виктория Бекхэм поделилась детской фотографией.

Сегодня младшая сестра Виктории Бекхэм отмечала день рождения. В честь этого события экс-«перчинка» опубликовала снимок из семейного альбома, на котором она запечатлена с Луизой и их братом Кристианом.

«С днем рождения, Луиза Адамс! Мы все очень сильно тебя любим. Ты лучшая сестра, которую кто-либо из нас мог просить у самой чудесной мамы. Мы все очень гордимся тобой. Целуем», — написала она.