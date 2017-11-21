Гадкий утенок: Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве
Сегодня младшая сестра Виктории Бекхэм отмечала день рождения. В честь этого события экс-«перчинка» опубликовала снимок из семейного альбома, на котором она запечатлена с Луизой и их братом Кристианом.
«С днем рождения, Луиза Адамс! Мы все очень сильно тебя любим. Ты лучшая сестра, которую кто-либо из нас мог просить у самой чудесной мамы. Мы все очень гордимся тобой. Целуем», — написала она.
Долгое время Виктория Бэкхем предпочитала не показывать свои детские снимки и не фотографироваться улыбающейся, потому что считала, что не слишком хорошо выглядит на подобных кадрах. Но со временем звезда перестала столь критично относиться к своей внешности и позволила мужу показать, как она выглядит на «домашних» фотографиях.
В одной из наших подборок мы собрали 20 фото улыбающейся Виктории Бекхэм.
Фото: globallookpress, instagram