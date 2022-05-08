«Гаденыш и спиногрыз»: Собчак призналась, как называет сына от Виторгана

Телеведущая еще до замужества предупреждала ответственность, что не любит детей, однако многие посчитали тогда это шуткой. Общественность посчитала, что как только у Ксении Собчак появятся собственные наследники, она тут же изменит свой взгляд на мир и начнет вести себя по-другому.

На самом деле, чуда не произошло. В недавнем интервью супруга Константина Богомолова заявила, что до сих пор дети ее раздражают и порой даже бесят. Несмотря на то, что она старается добросовестно выполнять свои материнские обязанности, вкладывая много сил и внимания в своего сына от Максима Виторгана, порой она запросто может обозвать его «гаденышем и спиногрызом», полагая, что ее за это близкие точно не осудят. К тому же, по ее словам, наследник копирует ее поведение, и это то еще испытание.

«В четыре-пять лет меня тоже бесили многие вещи. Ты ужасно бесишься, но понимаешь, что от осинки не родятся апельсинки. Платон чувствует, когда от него что-то хотят и это важно. Поэтому он никогда не делает именно это в нужный момент. Сначала я думала, господи, ну почему это именно сейчас? Но потом я выдыхаю и делаю вид, что это неважно», — откровенно рассказала о своих буднях телеведущая в шоу «Мамы и монстры».