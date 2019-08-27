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Футболист Юрий Жирков отметил 36-летие на военном полигоне

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Инна и Юрий Жирковы

Фото: Пресс-служба

Праздник-сюрприз для спортсмена подготовила супруга Инна.

20 августа звезде российского футбола Юрию Жиркову исполнилось 36 лет. Жена сделала для него сюрприз: подготовила праздник на военном полигоне.

Юрий интересуется военной тематикой и коллекционирует артефакты времен Великой Отечественной войны. Поэтому и концепция праздника, по словам Инны, нарисовалась сама собой. Хотя сам Юрий не любит отмечать свои дни рождения.

«Мысль о том, что было бы круто и необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне появилась у меня пару месяцев назад, - призналась Инна Жиркова. - Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь. Оставалось дело за малым — втайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей. Судя по тому, как радовался мой муж — сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал куда мы едем в его день рождения и что его ожидает».

На военном полигоне именинника ждали близкие друзья, среди которых был и экс-футболист «Челси» Бранислав Иванович. Весь день Юрий и Инна с друзьями собирали автоматы и стреляли по мишеням, ездили на военных машинах и на танке. В палатке полевой кухни для именинника и гостей приготовили, а завершился день рождения посиделками у костра.

Юрию среди прочих подарков преподнесли кортик времен Великой Отечественной войны, набор разведчика, настольную военную книгу.

Напомним, Инна и Юрий Жирковы женаты 11 лет. У них растут трое детей: 11-летний Дмитрий, 9-летняя Милана и Даниил, которому скоро исполнится 4 года.

Фото: Пресс-служба

Видео: youtube.com/ Матч ТВ

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