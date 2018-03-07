«Футболист растет»: Дубцова устроила сыну спортивный праздник в день рождения
На днях сын Ирины Дубцовой Артем Черницын отметил свой 12-й день рождения.
Ирина Дубцова обожает баловать сына и, как любая мама, знает, что больше всего Артем любит футбол. Поэтому в день рождения мальчика певица пригласила несколько профессиональных футболистов, а также аниматоров, которые устроили для Артема и его друзей праздник с мастер-классами и мини-соревнованием.
Черницын-младший остался в восторге от развлечений и с удовольствием фотографировался с приятелями, мамой и папой Романом Черницыным, а также принимал подарки и теплые пожелания.
Поклонники присоединились к поздравлениям Артема в Instagram: «Расти и радуй маму и папу», «Достойная смена Кокорину и Смолову», «С днем рождения, милаха!»
Фото: Екатерина Ширей / пресс-служба, Instagram
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