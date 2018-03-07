«Футболист растет»: Дубцова устроила сыну спортивный праздник в день рождения

Ирина Дубцова обожает баловать сына и, как любая мама, знает, что больше всего Артем любит футбол. Поэтому в день рождения мальчика певица пригласила несколько профессиональных футболистов, а также аниматоров, которые устроили для Артема и его друзей праздник с мастер-классами и мини-соревнованием.

Черницын-младший остался в восторге от развлечений и с удовольствием фотографировался с приятелями, мамой и папой Романом Черницыным, а также принимал подарки и теплые пожелания.