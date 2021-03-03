Футболист Патрик Махоумс и его невеста Бриттани Мэтьюз назначили дату свадьбы
Фото: instagram.com/brittanylynne
20 февраля у пары родилась дочь Стерлинг Скай. Пара также обручилась на стадионе Arrowhead в начале сентября 2020 года.
Во вторник, 2 марта, молодая мать сообщила в социальной сети, что они с возлюбленным определили, когда состоится их свадебное торжество. Мэтьюз поделилась захватывающей новостью в Instagram и сопроводила сообщение фотографиями с романтической фотосессии. На кадрах 25-летние Махоумс и Мэтьюз обнимаются на большой лестнице.
«Время планирования свадьбы… У нас есть дата и место», — подписала она снимок. Она также добавила хештег «2022», по которому можно понять, что пара не планирует связывать себя узами брака до следующего года.
Пара встречается со старших классов — с тех пор, как молодые люди посещали среднюю школу Whitehouse в Восточном Техасе. Они продолжили свои отношения после того, как решили пойти в конкурирующие колледжи. Махоумс выбрал Техасский технический университет в Лаббоке, а Мэтьюз поступила в Техасский университет в Тайлере. Сейчас влюбленные живут в районе Канзас-Сити, Мэтьюз часто болеет за своего мужчину на домашних играх.
Фото: Instagram/@brittanylynne
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