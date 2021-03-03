passion.ru

Футболист Патрик Махоумс и его невеста Бриттани Мэтьюз назначили дату свадьбы

Reload
1 / 9

Патрик Махоумс и его невеста Бриттани Мэтьюз

Фото: instagram.com/brittanylynne

Игрок в американский футбол Патрик Махоумс и его невеста Бриттани Мэтьюз назначили дату и место свадьбы, которая состоится в 2022 году, пишет People.

20 февраля у пары родилась дочь Стерлинг Скай. Пара также обручилась на стадионе Arrowhead в начале сентября 2020 года.

Во вторник, 2 марта, молодая мать сообщила в социальной сети, что они с возлюбленным определили, когда состоится их свадебное торжество. Мэтьюз поделилась захватывающей новостью в Instagram и сопроводила сообщение фотографиями с романтической фотосессии. На кадрах 25-летние Махоумс и Мэтьюз обнимаются на большой лестнице.

«Время планирования свадьбы… У нас есть дата и место», — подписала она снимок. Она также добавила хештег «2022», по которому можно понять, что пара не планирует связывать себя узами брака до следующего года.

Пара встречается со старших классов — с тех пор, как молодые люди посещали среднюю школу Whitehouse в Восточном Техасе. Они продолжили свои отношения после того, как решили пойти в конкурирующие колледжи. Махоумс выбрал Техасский технический университет в Лаббоке, а Мэтьюз поступила в Техасский университет в Тайлере. Сейчас влюбленные живут в районе Канзас-Сити, Мэтьюз часто болеет за своего мужчину на домашних играх.

Фото: Instagram/@brittanylynne

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное