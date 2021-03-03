Футболист Патрик Махоумс и его невеста Бриттани Мэтьюз назначили дату свадьбы

«Время планирования свадьбы… У нас есть дата и место», — подписала она снимок. Она также добавила хештег «2022», по которому можно понять, что пара не планирует связывать себя узами брака до следующего года.

Пара встречается со старших классов — с тех пор, как молодые люди посещали среднюю школу Whitehouse в Восточном Техасе. Они продолжили свои отношения после того, как решили пойти в конкурирующие колледжи. Махоумс выбрал Техасский технический университет в Лаббоке, а Мэтьюз поступила в Техасский университет в Тайлере. Сейчас влюбленные живут в районе Канзас-Сити, Мэтьюз часто болеет за своего мужчину на домашних играх.