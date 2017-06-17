В последнее время экс-супруг Виктории Лопыревой, футболист Федор Смолов, старался тщательно скрывать свою личную жизнь

Общественность гадала — кто же станет новой избранницей завидного холостяка? Ответ на этот вопрос дал сам спортсмен, опубликовав фото с возлюбленной в Instagram. Ею оказалась 26-летняя модель Юлия Левченко, которая, как и бывшая жена Смолова, родом из Ростова.

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Июл 1 2017 в 3:01 PDT

Девушка футболиста тоже поделилась их совместным снимком в соцсети, подписав: «Знакомьтесь, это Федя и теперь он будет жить с нами».

Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Июл 2 2017 в 11:51 PDT

О самой Юлии известно мало. Родилась в Новочеркасске, окончила Ростовский экономический университет по специальности «финансист», однако свою судьбу с этой профессией связывать не стала. Девушка ушла в журналистику, создав свой собственный модный журнал, который выходил в ее городе.

Публикация от Yulichka_lev91@mail.ru (@yulianna_ys) Июн 17 2017 в 9:28 PDT