Фриске показала, как родители помогают ей обустроить детскую: «Всем бы таких бабушек и дедушек»
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Фото: instagram/ friske_natalia
Наталья Фриске находится на последних сроках беременности и уже совсем скоро ждет появления на свет дочки. Малышка должна родиться в апреле, и подготовка к заветному дню идет полным ходом. Со всеми сложностями Наталье помогают справляться родители, так как с отцом девочки будущая мама разошлась.
Певица сохраняет позитивный настрой и находится в радостном предвкушении. Она часто выходит в сториз и показывает изменения, происходящие внутри и вокруг нее. Например, Наталья поделилась с подписчиками милым видео, на котором ее родители вешают шторы в детской. «Мои хорошие! Всем бы таких бабушек и дедушек», — добавила Наталья.
К слову, Фриске уже придумала имя для ребенка. Пока она хранит его в тайне. «Для России это очень необычное имя, поэтому можете даже не стараться. Когда родится малышка, тогда и расскажу», — объяснила Наталья в блоге.
Ранее Наталья рассказывала, что предпринимала несколько попыток забеременеть, но все они были неудачными. Она даже перенесла процедуру ЭКО, и лишь со второго раза ей удалось достичь желаемого результата. Артистка и ее родители ждут не дождутся появления на свет нового члена семьи.
Фото и видео: Instagram