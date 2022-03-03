Фриске показала, как родители помогают ей обустроить детскую: «Всем бы таких бабушек и дедушек»

Наталья Фриске находится на последних сроках беременности и уже совсем скоро ждет появления на свет дочки. Малышка должна родиться в апреле, и подготовка к заветному дню идет полным ходом. Со всеми сложностями Наталье помогают справляться родители, так как с отцом девочки будущая мама разошлась.

Певица сохраняет позитивный настрой и находится в радостном предвкушении. Она часто выходит в сториз и показывает изменения, происходящие внутри и вокруг нее. Например, Наталья поделилась с подписчиками милым видео, на котором ее родители вешают шторы в детской. «Мои хорошие! Всем бы таких бабушек и дедушек», — добавила Наталья.