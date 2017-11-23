Певица посетила вечеринку модного дизайнера Ульяны Сергеенко.

Компьютерная девочка Глюко’Zа из начала 2000-х годов превратилась в роскошную молодую женщину. Наталья Ионова может похвастаться безупречной фигурой, которую подчеркивает стильными нарядами. Делая акцент на наряде, певица предпочитает несложные прически: легкие волны или небрежные кудряшки.

Несколько часов назад Наталья поделилась фотографией с вечеринки, которую устроила дизайнер Ульяна Сергеенко. Глюк'оZа выбрала для вечера закрытое черное платье дизайна хозяйки мероприятия, а волосы собрала в пучок.