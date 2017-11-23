«Фрекен Бок»: фолловеры раскритиковали новый образ Глюк’оZы
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Певица посетила вечеринку модного дизайнера Ульяны Сергеенко.
Компьютерная девочка Глюко’Zа из начала 2000-х годов превратилась в роскошную молодую женщину. Наталья Ионова может похвастаться безупречной фигурой, которую подчеркивает стильными нарядами. Делая акцент на наряде, певица предпочитает несложные прически: легкие волны или небрежные кудряшки.
Несколько часов назад Наталья поделилась фотографией с вечеринки, которую устроила дизайнер Ульяна Сергеенко. Глюк'оZа выбрала для вечера закрытое черное платье дизайна хозяйки мероприятия, а волосы собрала в пучок.
Многочисленные фолловеры певицы не оценили новую прическу: «Гулька на голове... Не Ваш стиль!», «Вы как Фрекин Бок из мультика про Карлсона! Вы хороша, без экибан на голове!», «Ну и прическа».
А вам нравится такой образ Натальи Ионовой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram