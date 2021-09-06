Голос в 4 октавы, любовь к кошкам и другие любопытные факты о Фредди Меркьюри

У Меркьюри был уникальный голос. В 2016 году команда ученых решил детально изучить голосовые данные суперзвезды. Изучив доступные материалы, они пришли к выводу, что частота голосовых вибраций певца составляла около 7 Гц, хотя характеристика голоса среднестатистического мужчины укладывается в диапазон 5,4-6,9 Герц. А диапазон его вокала составлял 37 тонов – это больше 3, но меньше, чем 4 октавы.

После того, как он переехал из Индии в Великобританию, но еще не стал звездой, работал упаковщиком в отделе снабжения аэропорта Хитроу в Лондоне. А еще — закончил колледж. Правда, колледж этот был художественный, для диплома он выбрал темой творчество гитариста Джими Хендрикса.

До прихода Фредди группа Queen называлась Smile — она была переименована по его инициативе в 70-м году, когда Меркьюри занял место вокалиста. Фредди стал автором знаменитого герба Queen — певец страстно увлекался живописью и разработал эмблему самостоятельно от начала до конца.

Меркьюри обожал кошек. В его доме одновременно могло обитать до 10 питомцев. Дебютный сольный альбом Mr. Bad Guy Фредди посвятил кошкам, а своей любимице по кличке Далила даже отдельную композицию. Каждый раз, когда артист находился на гастролях, он звонил в Лондон своей гражданской супруге и просил поднести телефон к его любимцам, чтобы артист мог поговорить с ними.

Со своей близкой подругой, Мэри Остин, они жили вместе 7 лет, но и после расставания, остались большими друзьями. Именно с семьей Мэри, ее мужем и детьми, артист проведет свое последнее Рождество. А после его ухода — Мэри получит самое большое наследство, включая дом Фредди.

Его кумирами были Джон Леннон и Элвис Пресли. Поэтому, артист пришел в невероятный восторг, когда Лиза-Мария Пресли, дочь «короля рок-н-ролла» подарила ему шарф отца. Это была не единственная ценная вещь — Меркьюри коллекционировал редкие марки и не жалел денег на искусство: посещал аукционы Sotheby’s и Christie’s.