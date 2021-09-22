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Французский шик: Лиза Арзамасова показала кадры из новой смелой фотосессии

Молодая мама порадовала поклонников смелой фотосессией в очень эффектном образе. Несмотря на недавнее появление на свет наследника, она не забывает ни о работе, ни о творчестве, продолжая удивлять своими новыми проектами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лиза Арзамасова в театре

Фото: @liza_arzamasova

Актриса поделилась кадрами из шикарной фотосессией, в которой перевоплотилась в настоящую парижанку – утонченную и соблазнительную.

Лиза примерила белую рубашку, завязанную узлом на талии, и дерзкий парик со стрижкой каре. Стоит отметить, что этот образ чрезвычайно идет артистке.

Поклонники рассыпались в комплиментах, хотя некоторым было непривычно видеть Лизу в таком образе.

Напомним, в середине августа звезда стала мамой – и полностью погрузилась в заботе о своем маленьком сыне. Несмотря на это, она продолжила и работу, а недавно поделилась своим мнением, как современной женщине найти золотую середину между семьей и карьерой.

«Миллионы мамочек до нас прожили свои интересные и полные событиями жизни, вырастили деток в любви и занимались любимым делом. Баланс — главное. Выбор в пользу семьи или карьеры делается тогда, когда возникают какие-то важные обстоятельства или желание перевешивает в пользу одного из образов жизни. Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть», - писала Лиза.

Фото: Instagram