Французский шик: Лиза Арзамасова показала кадры из новой смелой фотосессии

Напомним, в середине августа звезда стала мамой – и полностью погрузилась в заботе о своем маленьком сыне. Несмотря на это, она продолжила и работу, а недавно поделилась своим мнением, как современной женщине найти золотую середину между семьей и карьерой.

«Миллионы мамочек до нас прожили свои интересные и полные событиями жизни, вырастили деток в любви и занимались любимым делом. Баланс — главное. Выбор в пользу семьи или карьеры делается тогда, когда возникают какие-то важные обстоятельства или желание перевешивает в пользу одного из образов жизни. Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть», - писала Лиза.