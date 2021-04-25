Французский актер Ив Ранье скончался на 79-м году жизни

Популярный французский режиссер и актер Ив Ранье был найден мертвым ночью 24 апреля в собственном доме в пригороде Парижа. Причиной смерти мужчины оказался сердечный приступ.

За свою достаточно долгую карьеру в кино, актер снялся в более чем 50-ти фильмах. Одна из самых популярных и последних работ Ранье была роль комиссара Мулена из одноименного сериала, который растянулся на 8 сезонов с периода 1976 года по 2008.

Актер также известен по ролям в легендарных картинах «Граф Монте-Кристо», «Спасибо, жизнь» и «Неистовый» режиссера Романа Полански. Ив любил свою работу, ему нравилось находиться как в кадре, так и за ним в качестве режиссера. У Ранье осталась супруга Карин, с которой они вместе с 1996 года и четверо взрослых детей: две дочери от предыдущих отношений и двое сыновей от этого брака.