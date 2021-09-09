«Как француженка»: Светлана Бондарчук показала себя с короткой стрижкой

Правда, под новой черно-белой публикацией подписчики разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг: «Очень подходит прическа, француженка», «Какая Вы красивая, роковая женщина», «Какую женщину потерял Федя». А другим образ показался старомодным и неподходящим для Светланы. «Верните волосы!», «Возрастная прическа. Не подходит Вам, взрослит», — разнилось мнение подписчиков.

Правда, в школьные годы, Светлана уже сталкивалась с негативом по поводу своего внешнего вида. Светлана росла в то время, когда девушки с высокими фигурами не были популярны: при росте 177 сантиметров она весила 55 килограммов и была объектом насмешек одноклассников. По настоянию бабушки Светлана отправилась в модельную школу и выиграла конкурс Burda Moden.

А эталоном красоты для Бондарчук всегда была мама: «Для меня мама всегда была эталоном красоты и отличного вкуса. Она воспитывалась в советской действительности, где любой товар был дефицитом. Но тем не менее у нее в шкафу хранились блестящие водолазки, красивые платья и туфли на платформе», — передает воспоминания Светланы «Вокруг ТВ».