Фотошопа нет: звезды, которые не стесняются пышных форм и любят себя такими, какие есть
Сегодня мир больше не стремится к тому, чтобы пересчитать ребра у каждой красивой девушки — и красавицы «в теле» пользуются большой любовью.
Отличным примером является Дилара, невеста рэпера Моргенштерна — благодаря его вниманию комплексы у нее если и были, то их стало намного меньше. Подписчики девушки отметили, что она перестала использовать фотошоп на снимках, как делала ранее, и выбирает она теперь более откровенные наряды.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @influesii
Стоит отметить, что выглядит девушка прекрасно, несмотря на то, что негативные комментарии хейтеров в блоге все-таки встречаются.
Анна Семенович, которая со времен работы в составе «Блестящих» поправилась, тоже не слишком скрывает себя. Хотя за фотошопом Анну тоже замечали, в ее блоге можно найти много снимков, на которых певица выглядит пышечкой, однако ничуть не менее привлекательной.
Анфиса Чехова всегда преподносила себя в лучшем свете — несмотря на то, что худенькой ее не назвать, выглядит она всегда очень эффектно.
Светлана Пермякова, одна из главных звезд сериала «Интерны», не обращает внимания на комментарии хейтеров, которые советуют ей похудеть.
«Все же любят пышную Любочку из "Интернов", все мои героини выигрышно отличаются пышными формами», — признавалась Пермякова и отмечала, что в ее героинях женщины часто видят себя.
Ким Кардашьян и ее сестер тоже нельзя назвать худышками — однако эти женщины уже давно создали собственную культуру и собственные тренды, которым следуют не только они. После того как Ким Кардашьян оказалась на пике популярности, пышные бедра стали отнюдь не недостатком.
Стоит отметить и Катю Жаркову — известную российскую plus-size модель, которая является настоящим вдохновением для всех девушек с фигурой, которая не соответствует стереотипам о красоте, и доказательством, что с любыми формами можно выглядеть красивой и иметь успех.
Фото: Instagram Ким Кардашьян, Дилары Зинатуллиной, Анна Семенович, Анфисы Чеховой, Кати Жарковой, Светланы Пермяковой
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