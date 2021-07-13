Фотошопа нет: звезды, которые не стесняются пышных форм и любят себя такими, какие есть

Сегодня мир больше не стремится к тому, чтобы пересчитать ребра у каждой красивой девушки — и красавицы «в теле» пользуются большой любовью.

Отличным примером является Дилара, невеста рэпера Моргенштерна — благодаря его вниманию комплексы у нее если и были, то их стало намного меньше. Подписчики девушки отметили, что она перестала использовать фотошоп на снимках, как делала ранее, и выбирает она теперь более откровенные наряды.