Фотошоп или пластика? Подписчики не узнают Татьяну Буланову

Подписчики восхитились свежим цветущим видом певицы, однако многие уверены, что это далеко не заслуга новой укладки: «Татьяна вы пьёте кровь молодых девственниц? Как вы молодеете?», «Как сделать из себя 25-летнюю», «Что то я Вас на это фотографии совсем не узнаю», «Кто это ?Буланова?Не похожа на себя», «Не узнать вас тут! Лет 25 не более!!!», «Это Татьяна? Очень красивая и стильная, но совершенно не похожа на себя».

Отметим, что ранее Татьяна признавалась, что ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов из-за патологической боязни врачей. По словам певицы, она за всю жизнь перенесла лишь одну операцию — по удалению аппендикса.

Фото: instagram