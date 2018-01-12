49-летняя Светлана Бондарчук показала фото без макияжа.

В конце этого года Светлана Бондарчук отметит юбилей, но в это трудно поверить, глядя на ее фото. Даже на снимке без макияжа, который опубликовала сегодня 49-летняя звезда, она выглядит моложе своих лет.

«Светлана, Вы шикарная женщина!!! Очень красивая!!!», «Красива — слишком банальный комплимент для Светланы. Внутренняя гармония, стать, стержень и сексуальность», «Умница и красавица», «Дай Бог каждому так выглядеть тем, кому за 45...», — пишут восхищенные подписчики.

Но были и другие мнения. Фолловеры отметили, что, на их взгляд, Светлану нельзя назвать красавицей, назвав ее «обычной».

Впрочем, эта некоторая «стандартность» всегда была Светлане на руку. В юности бывшая супруга Федора Бондарчука работала моделью и участвовала в конкурсах красоты, представляя на них Россию.

Экс-модель и теперь сохранила прекрасную фигуру и озорной нрав: