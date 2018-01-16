Фото с младенцем, плюшевые медвежата и розовое пальто: беременная Кейт Миддлтон снова очаровала всех
1/10
Иностранные СМИ обсуждают стиль беременной Кейт Миддлтон.
Сегодня днем беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили британский город Ковентри. Фото из официального аккаунта королевской семьи покорило пользователей Сети:
«Красивая пара», «Какие добрые», «Еще одна причина любить эту пару», «Это так мило», — пишут в комментариях.
Фото Кейт с медвежатами — подарком для принца Джорджа и принцессы Шарлотты, который подготовили подданные, дополнило картину всеобщего умиления.
Западные СМИ отметили безупречный стиль супруги принца Уильяма: для поездки она выбрала любимое пальто Mulberry (Кейт уже надевала его на мероприятия в 2014 году, стоимость подобного — 2600 долларов), клатч того же бренда, туфли Tod's за 445 долларов и серьги Kiki McDonough за 1740 долларов.
Фото: globallookpress