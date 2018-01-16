Иностранные СМИ обсуждают стиль беременной Кейт Миддлтон.

Фото Кейт с медвежатами — подарком для принца Джорджа и принцессы Шарлотты, который подготовили подданные, дополнило картину всеобщего умиления.

Западные СМИ отметили безупречный стиль супруги принца Уильяма: для поездки она выбрала любимое пальто Mulberry (Кейт уже надевала его на мероприятия в 2014 году, стоимость подобного — 2600 долларов), клатч того же бренда, туфли Tod's за 445 долларов и серьги Kiki McDonough за 1740 долларов.

Фото: globallookpress