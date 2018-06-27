Фото резко похудевшего Филиппа Киркорова раскритиковали в Сети

Подписчики шутят: Филипп Киркоров научился пользоваться «фотошопом». «Вот смотрю Филипп вообще помолодел», «Так похудел», «Лицо так сильно фотошопит, аж щек не видно», «Филип увидела здесь вашу фотку без макияжа глаз и без этого страшного парика, так вы суперски выглядите! Выходя на сцену можно всем этим пользоваться а на каждый день думаю так намного душе и естественнее», — комментируют одни.

«Филипп, не обращайте ни на кого внимание! Зачем Вам тратить время на нервотрепку ? Они пусть лучше следят за собой», «Филип!!! Какой же ты всетаки класный и детки твои прелесть славные!!!!!!», — защищают другие.

А как считаете вы, обрабатывал ли музыкант снимок?

Фото: instagram, eastnews, AnatolyLomokhov/globallookpress