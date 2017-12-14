Фото полностью обнаженной Екатерины Шпицы взорвало соцсети
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Екатерина Шпица последовала примеру Сати Казановой.
Фотография, которой Екатерина Шпица поделилась в своем блоге, взорвала соцсети. Всего за сутки ее пост в Instagram набрал почти 30 тысяч «лайков» — рекордное количество для этой страницы.
«Все мы - без дна и все мы - в бездне...», — написала она под художественным снимком.
Этот кадр был сделан в рамках фотопроекта Дианы Авхадиевой.
Ранее ее работы из этой серии публиковала Сати Казанова, и эти посты в ее блоге вызвали такой же ошеломительный эффект. Перед объективом фотохудожницы в тех же условиях позировала Равшана Куркова и другие красивые люди.
Фото: instagram, globallookpress