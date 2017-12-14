Екатерина Шпица последовала примеру Сати Казановой.

Фотография, которой Екатерина Шпица поделилась в своем блоге, взорвала соцсети. Всего за сутки ее пост в Instagram набрал почти 30 тысяч «лайков» — рекордное количество для этой страницы.

«Все мы - без дна и все мы - в бездне...», — написала она под художественным снимком.