Фото полностью обнаженного мужа Алены Водонаевой вызвало бурные обсуждения в Сети

Интернет-пользователи тут же принялись на все лады обсуждать кадр: «Я бы не сказала что он красавчик, и тело у него не возбуждающие, очень худой», «Вот Ольге Б можно позавидовать Таких высот достигла, а тут каждый день о животных инстинктах...», «Вы больные походу... так не бывает... ну хоть через день», «Вон же кубики палятся на прессе, а говоришь не красивая фигура, тот еще тигр он у тебя))», «Вот этот вот накаченный пресс, фу.. как Вы его терпите. Еще и секс каждый день. Не позавидуешь», «Сразу решила лишний раз к мужу пристать!) Алена вдохновляй на секс и дальше!))))» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram