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Фото полностью обнаженного мужа Алены Водонаевой вызвало бурные обсуждения в Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Комов и Алена Водонаева

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На днях Алена Водонаева решила опубликовать очень откровенный снимок из фотосессии своего 35-летнего супруга Алексея Комова в бассейне.

Алена Водонаева обожает провоцировать поклонников. Телеведущая не раз выкладывала собственные фото в нижнем белье и без него, только чтобы почитать разнообразные комментарии на свой счет. А на днях она опубликовала «голое» фото... собственного мужа Алексея Комова.

Мужчина позирует в бассейне под дождем, прикрывая область паха кокосом. Он полностью обнажен. «Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!» — так вызывающе прокомментировала Алена горячий снимок.

Интернет-пользователи тут же принялись на все лады обсуждать кадр: «Я бы не сказала что он красавчик, и тело у него не возбуждающие, очень худой», «Вот Ольге Б можно позавидовать Таких высот достигла, а тут каждый день о животных инстинктах...», «Вы больные походу... так не бывает... ну хоть через день», «Вон же кубики палятся на прессе, а говоришь не красивая фигура, тот еще тигр он у тебя))», «Вот этот вот накаченный пресс, фу.. как Вы его терпите. Еще и секс каждый день. Не позавидуешь», «Сразу решила лишний раз к мужу пристать!) Алена вдохновляй на секс и дальше!))))» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram

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