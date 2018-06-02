Фото голой Анастасии Волочковой взбудоражило Сеть

О разноцветных микро-бикини балерины Анастасии Волочковой наслышаны едва ли не все пользователи Сети. Королева эпатажа в крохотных купальниках не стесняется садиться на фирменный шпагат, а также во всей красе демонстрировать свою фигуру. Однако Анастасии еще есть, чем удивить.

Несколько часов назад в Instagram Волочковой появилось фото из отеля, где она отдыхает вместе с дочерью Ариадной. «Пирс», — коротко подписала балерина кадр. Но далеко не пирс привлек внимание пользователей Сети. Скандальная героиня светских хроник позирует абсолютно обнаженной.