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Фото 19-летнего сына Сенчуковой с красавицей-девушкой произвело фурор в Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова с сыном Василием

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47-летняя Наталья Сенчукова решила показать поклонникам своего взрослого сына Василия и его возлюбленную Дарью.

Певица Наталья Сенчукова делится с фолловерами не только своими снимками в бикини, но и с гордостью показывает красавца-сына и его не менее привлекательную девушку. Влюбленные сейчас отдыхают в Турции и на днях сделали селфи в купальных костюмах.

Василий и Дарья выглядят потрясающе — оба стройные, спортивные, с татуировками. «Красивая пара», «Наталья, ни за что бы не подумала, что у вас такой взрослый и харизматичный сын», «Как же он похож на Вас, Наталья! А фигура папина», — комментируют подписчики Сенчуковой.

Василий Рыбин и Дарья Алябьева встречаются уже 4 года, познакомившись еще в школе. Сейчас молодой человек учится в МГИКе на режиссера театральных представлений, а его избранница — в медицинском колледже.

Фото и видео: Instagram

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