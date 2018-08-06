Фото 19-летнего сына Сенчуковой с красавицей-девушкой произвело фурор в Сети

Певица Наталья Сенчукова делится с фолловерами не только своими снимками в бикини, но и с гордостью показывает красавца-сына и его не менее привлекательную девушку. Влюбленные сейчас отдыхают в Турции и на днях сделали селфи в купальных костюмах.

Василий и Дарья выглядят потрясающе — оба стройные, спортивные, с татуировками. «Красивая пара», «Наталья, ни за что бы не подумала, что у вас такой взрослый и харизматичный сын», «Как же он похож на Вас, Наталья! А фигура папина», — комментируют подписчики Сенчуковой.