Новое фото в Instagram певицы вызвало неоднозначную реакцию пользователей

В начале лета в Сети появилась информация, что 34-летняя Юлия Ковальчук беременна. Несмотря на то, что певица никак не комментирует свое интересное положение, в ее Instagram перестали появляться фотоснимки во весь рост. Некоторое время назад бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала в своем блоге новый кадр. «Не знаю чем вы занимаетесь со своими мамулями-а мы терренкурим👭🏃♀️, ну и болтаем)))...и плаваем)))... и в общем все, что можно делать с подружкой))», — подписала снимок певица.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Авг 24 2017 в 5:48 PDT

Поклонники певицы обратили внимание на изменения в ее внешнем виде: «Юлия вы так заметно поправились, вы в положении?», «Юленька, почему же не во весь рост? Давно не видно тебя всю на фото», «На этой фотке похожа на А.Ревву )))», «Другая какая-то Юля 😋становиться», «Тот кто рожал уже, сразу видит по лицу состояние женщины, правда?!)) Но Юлия молчит — правильно делает».

Напомним, недавно поклонники раскритиковали Юлию Ковальчук за селфи без макияжа, сделанное в музыкальной студии. По мнению пользователей Сети, беременность — не повод отказываться от использования косметики.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)